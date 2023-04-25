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Akşener: Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e (2)

DHA

Akşener: Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e (2)


AKŞENER: SEÇİMLER SEÇMENİN BAYRAMIDIR
Balıkesir'deki mitingin ardından Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Rasim Aslan ve Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen aşiret liderleri ile bir araya gelen Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, "Benim şöyle bir özelliğim var, seçmeni velinimet görürüm. Bize büyüklerimizin öğrettiği şey, seçmen velinimettir. Yani esnafın müşterisi nasıl velinimetiyle seçmen de velinimettir. Talep eden o sesi duymak zorundadır. Dolayısıyla grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım ve iktidar olmayı istiyorum. Bu seçimde seçimin getirdiği bir zorunluluk var ki 2018'den beri ittifaklar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla önce Cumhur ve Millet İttifakı vardı şimdi üç ittifak halinde gidiliyor. Siz bu ittifaklar içerisinde bulunan siyasi partilerden hoşunuza giden, dertlerinize çözüm bulacağınıza inandığınız bir partiye oy vereceksiniz. Burada da özne sizsiniz. Yani velinimet olan sizsiniz. Biz isteyen tarafız. Esnafın bizleri çok iyi anlayacağını biliyorum onu için hep esnaf gezerim. Şu an bir seçime gidiliyor, bütün siyasi partiler herkesin oyuna talip ama üzüldüğüm bir şey var, o da şudur, biz sanki seçime değil de cenge gidiyoruz mübarek, Allah Allah nidalarıyla. Bunu yanlış bulduğumuzu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Seçimler seçmenin bayramıdır." dedi.
DOĞU-GÜNEYDOĞU KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Akşener, daha sonra Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Doğu-Güneydoğu Kanaat Önderleri' ile bir araya geldi. Partisinden İstanbul 3. Bölge'den aday gösterilen Vanlı İş Adamı Seyithan İzsiz'in onuruna verdiği yemeğe Akşener'in yanı sıra Millet İttifakı il ve ilçe başkanları da katıldı. Haklı çıkmak için değil, sofrayı Türkiye'nin tamamına kurmak için Van'a geldiğini belirten Akşener, şunları söyledi:
"Biz PKK ile en ağır mücadelenin olduğu dönemde dahi, bu kadar ayrışmadık. Yani Kürtler ve Türkler üzerinden konuşmuyorum. Türkiye'nin her bireyi üzerinden konuşuyorum. Şuculuk, buculuk üzerinden o kadar ayrıştık ki; herkes birbirinden o kadar şüphe eder oldu ki, aynı anda o kadar çirkin cümleler kuruldu ki şuculuk buculuk diye ayrıştırdılar. Ben Doğru Yol Partisi'nden politikaya başladım. Sonra İYİ Parti ile ilgili mantığı paylaşmak istiyorum sizinle. DYP'nin karşısı ANAP'tı hatırlayın. Her iki parti büyük bir rekabet içindeydi. Ama kimse kimseyi sövmezdi, kimse kimseye vatan haini demezdi, kimse kimseye kafir demezdi, kimse kimseye terörist demezdi, kimse kimseye şucu bucu demezdi. O dönemde liderler seçmenin karşısına hazır ola geçerdi. Çünkü siz seçmenler veli nimetsiniz. Çünkü sizlerin oyları çok kıymetli ve siyasetçi sizlerin oylarına talip olmak için hazrolda geçerdi. Derdinizi dinlerdi, ondan sonra da çözüm üretir, proje üretir. Rekabet tamamen hizmet üzerinden olurdu. Biz o dönemde 2 yıl içinde 7 kez Van'a gelmişim. Soru şu: bu niçin kayboldu. Oylarınız çok kıymetli. Yani şuculuk, buculuk üzerinden sizi kafalamaya gelenleri bi kere yok diyeceksiniz. Ben 7 yaşından beri namaz kılan ve hacca gitmiş bir kadınım. Benim dindarlığım eğer harama el uzatmama engel olmuyorsa size de bir faydası yoktur. Şimdi ise siyasetçi tamamen manevi değerler üzerinden siyaset yapıyor. Sizler olmasaydınız biz Güneydoğu'da neyi konuşuyor olacaktık. Nasıl olur da her bir Kürt potansiyel PKK'lıymış gibi düşünülebilinir. İşte reddettiğim budur ve ölünceye kadar da reddedeceğim de budur. İster oy verin, ister oy vermeyin. Meselemiz oy değil, meselemiz birliğimiz, bütünlüğümüzdür." diye konuştu.
'BU ÜLKE NÜFUS CÜZDANINA GÖRE KURULDU'
Türkiye kurulduğunda nüfus cüzdana göre kurulduğunu anlatan Akşener, "Herkesin nüfus cüzdanı bir hissedir. Hangi dini inançtan, hangi mezhepten, nereden olursan ol, o nüfus cüzdanı ağadır, paşadır, beydir. O nüfus cüzdanına sahip olan herkes, bu ülkenin de sahibidir. İşte benim yıllardır en büyük hayalim böyle bir bayram sofrasında olmaktır. Tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir siyasi yöne döndük ve o benim adına ucube sistem dediğim Türk tipi başkanlık sistemine döndü. Döndük ne oldu? O günden beri bürokrasi çok daha arttı. Valiler bir siyasi partinin neredeyse il başkanından ileri oldu. 82 puan almış çocuklar, AK Parti bünyesinde eğer tanıdığı yoksa atanamadılar. AK Parti bünyesinde tanıdığı olan çocuklar ise 52 puanla atandılar. Vatandaşlık hakkı bu ülkenin sahibi olma hakkının sevgiyle sevgisizlikle hiçbir alakası yoktur. Saygıyla alakası vardır. Kürt doğduğun için saygıyı hak ediyorsun. Bu ülkenin asıl sahibisin. Ben de Türk doğduğum için saygıyı hak ediyorum ve ben de asıl sahibiyim. Bütün mesele budur. Dolayısıyla birbirimize saygı duymak durumundayız. Ama biz bunları kaybettik. Allah rızası için manevi mevzularımız üzerinden birbirimizle itişmeyelim ki seçmen velinimet olsun. Her bir siyasetçi gelsin. Oylarınızı almak için topuk selamı versin. Hazır ol da dursun ve sizlerin oylarınıza talip olsun." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'E VAN KEDİSİ HEDİYE EDİLDİ
İYİ Parti'nin İstanbul 3´üncü Bölge milletvekili adayı gösterilen Vanlı İş Adamı Seyithan İzsiz, Akşener'e Van'ın simgesi olan Van kedisi hediye etti. Akşener, kafesten çıkardığı kediyi kucağına alıp sevdi. (DHA)Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN
2023-04-25 23:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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