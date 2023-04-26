'Şeker'i vücut geliştirme sporuyla yendi



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´da 6 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrenince spora başlayan hemşire Cemile Güvenç (28), hastalığı kontrol altına almayı başardı. Vücut geliştirme sporunda kendisini geliştiren Güvenç, şimdilerde 10 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde görev yapan 10 yıllık hemşire Cemile Güvenç, 6 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle muayene olduğu doktordan şeker hastası olduğunu öğrendi. Hastalığın şokunu yaşayan Güvenç, doktorların tavsiyesi üzerine spor merkezine kayıt yaptırıp, spora başladı. Güvenç, ardından sınavlara girip YYÜ Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nü kazanarak buradan mezun oldu. Hemşireliği de bırakmayan Güvenç, hastalığını kontrol altına almayı başardı. Güvenç, bu süreçte antrenörü Serkan Düzkaya ile tanıştı. Düzkaya'nın tavsiyesi üzerine Cemile Güvenç, vücut geliştirme sporuna yöneldi. Bu alanda başarı sağlayan Güvenç, şimdilerde Düzkaya ile birlikte 10 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek 1,68 büyük bayanlar body fitness branşında Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

Doktorların tavsiyesi üzerine spora başladığını belirten Cemile Güvenç, "Benim yaşımdaki birisinin şeker hastası olması gerçekten zor bir durum. Doktorlar bana spor yapmam gerektiğini önerdi. Ben de spora başladım. Gittiği spor merkezinde Serkan Hoca ile tanıştım. İlk başlarda hastalığı atlatmak için çalışmalara başlamıştım. Ama akabinde çok farklı şeyler gelişti. Spora olan ilgim artınca ve yaşam tarzım haline gelince, Serkan Hoca bana vücut geliştirme sporunda şampiyonaya hazırlamamı önerdi. Ben de bunun üzerine çalışmalar başladım" dedi.

'ŞEKER HASTALIĞIM ARTIK YOK'

Yaşadığı engelleri tek tek aştığını da anlatan Güvenç, "Başarılı olmak için çok çalışıyorum. Şeker hastalığım da artık yok. Herhangi bir direncim çıkmıyor, herhangi bir ilaç da kullanmıyorum. Herkesin sporu, yaşam tarzı haline getirmesini tavsiye ediyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Van'da bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. 10 yıldır Van'da hemşire olarak hizmet veriyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olup, artık memleketime gitmeyi düşünüyorum. Şampiyon olursam bunu da Van'a armağan etmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-26 09:54:47



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