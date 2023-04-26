Azerbaycan heyeti, Van'da Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)AZERBAYCANLI milletvekili, sanatçı, sporcu ve iş dünyasından 10 kişilik heyet, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Vügar İskenderov, "Azerbaycan ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik bağları var. Milli liderimiz merhum Haydar Aliyev'in hakimiyeti ile bağlarımız daha da sıklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in rehberliği altında Azerbaycan, 44 günlük vatan savaşını onurla kazandı. Bunu bütün dünya gördü. Burada Türkiye'nin rolünü de unutmadık. Van'da sıcak ilgiyle karşılandık" dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri Eziz Elekberov, Vügar İskenderov, Kardeş Yardım Platformu Başkanı, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, sporcu ve oyuncu Zabit Samedov, AZTV sunucusu Tofiq Abbasov, Trend Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve halk sanatçısı Tunzale Ağayeva´nın da olduğu 10 kişilik heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı´nın organizasyonunda, Azerbaycan heyeti, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çeteleri tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edip, dua etti. Anıt hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Van Kalesi'ndeki tarihi Hüsrev Paşa Camisi´ni gezdi. Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret eden heyet, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kahvede oturan vatandaşlarla çay içerek sohbet eden heyet, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile Milletvekili Genel Seçimleri hakkında görüş aldı. Heyet, ziyaret sonrası bir otelde verilen yemeğe katıldı.

Heyete başkanlık yapan Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Vügar İskenderov, Van'a gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik bağları var. Milli liderimiz merhum Haydar Aliyev'in hakimiyeti ile bağlarımız daha da sıklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in rehberliği altında Azerbaycan 44 günlük vatan savaşını onurla kazandı. Bunu bütün dünya gördü. Burada biz Türkiye'nin rolünü de unutmadık. Türkiye, manevi ve siyasi anlamda hep yanımızda oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı o zaman dedi ki; 'Biz Azerbaycan halkının yanındayız' söylemi bizim gücümüze güç verdi, bizi daha da gururlandırdı. Bunlar hem devlet olarak hem halk olarak bizleri birbirimize sıkı bağlayan nedenlerdir" dedi.

'İKİ ÜLKENİN KARDEŞLİĞİ HEP DAİM OLACAK'

Van'a geliş amaçlarının da iki ülke halkının kardeşliğini daha da pekiştirmek olduğunu kaydeden İskenderov, "100 yıllık bir ülke öyle bir coğrafi konumda ki; bunu istemeyenler, var olmasına tahammül etmeyen güçler, devletler var. Türkiye, gittikçe güçleniyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. Milletvekili, ünlü sanatçı, sporcu ve iş dünyasından insanlarla buraya geldik. Van'ın tarihi geçmişini gördük, buradaki insanlarla bir araya geldik. Ermeni çetelerinin bir zamanlar katliam yaptığı eski Van şehrini gördük. Burada olanlarla ilgili bilgi aldık. Van'dan da insanların bizim ülkemize gelmesini istiyoruz. Hep birlikte kenetlenmeliyiz, Birbirimize ihtiyacımız var. Ana yurdumuz Türkiye´dir. Türkiye'nin özelliği, çok milletli bir devlettir. Burada Lazlar, Kürtler ve Türkler aynı bayrak altında yaşıyor" diye konuştu.

'VAN'I ÇOK SEVDİM'

Sporcu Zabit Samedov ise bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kuruluş Osmanlı' dizisinde rol aldığını söyleyerek, "Türk kardeşlerimizi görmeye geldik. Çok sıcak karşıladılar. Zaten biz her zaman kardeştik, bu kardeşliğimiz hep devam edecek. Ben burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Sporcu olduğum için burada beni tanıyanlar çok var. Van'ı çok sevdim" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-26 17:50:44



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