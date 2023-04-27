Van'ın Kapıköy Sınır Kapısı'nda oy kullanma işlemleri başladı



Orhan AŞAN-Hakan SARI/ SARAY (Van), (DHA)CUMHURBAŞKANI ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemleri başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı kişiler, 14 Mayıs'a kadar Saray ilçesindeki gümrük kapısına gelerek oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki hazırlıkların ardından oy verme işlemlerine de başlandı. Saat 08.00'den itibaren İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yolcu girişine tek sandık kuruldu. Sandık görevlileri ve parti temsilcileri kurulan sandık başında yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı olanlar beklemeye başlarken, ülkeye giriş veya çıkış yapanlar için de bina içindeki duvarlara yönlendirme yazıları asıldı. Yetkililer, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin 14 Mayıs'a kadar Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelerek oylarını kullanabileceklerini, şimdilik yoğunluğun da olmadığını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN-Hakan SARI

2023-04-27 10:48:20



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