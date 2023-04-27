Van'da kayalıklar arasında 10 kilo 796 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı aramalarda kayalıklar arasında esrar, skunk ve Afyon sakızından oluşan 10 kilo 796 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Başkale kırsalında boş arazide arama yapıldı. Kayalıklar arasında 5 kilo 525 gram toz esrar, 4 kilo 185 gram skunk ve 1 kilo 86 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Feyat ERDEMİR

2023-04-27 11:04:07



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