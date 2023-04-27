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Azerbaycan heyetine, Van kahvaltısı ikram edildi

DHA

Azerbaycan heyetine, Van kahvaltısı ikram edildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)AZERBAYCAN´dan bir dizi ziyaret için Van´a gelen milletvekilleri, sanatçı ve sporcuların da bulunduğu heyete, Van kahvaltısı ikram dildi. Milletvekili Eziz Elekberov, "Ziyaretimizin amacı, devletimiz ve halklarımız arasında dosluğu, kardeşliği bölgelere taşımak. Biz bu 3 günlük ziyaretimizde Van şehrini gezdik. Zeve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettik. Biliyorsunuz Van kenti Ermeni soykırımına en çok maruz kalan kardeş Türkiye´mizin bölgelerinden biri. Biz ilk ziyaretimizi de 2 bin 500 Türk insanının vahşice katledildiği Zeve Şehitliği'ne yaptık" dedi.
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri Eziz Elekberov, Vügar İskenderov, Kardeş Yardım Platformu Başkanı, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, sporcu ve oyuncu Zabit Samedov, AZTV sunucusu Tofiq Abbasov, Trend Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve halk sanatçısı Tunzale Ağayeva´nın da olduğu 10 kişilik heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 2 gün önce Van'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı´nın organizasyonunda, düzenlenen programın ikinci gününde, Azerbaycan heyetine meşhur Van kahvaltısı ikram edildi. Kahvaltı salonunda bir araya gelen heyet, Van'ı ve buradaki yöre insanlarının kendilerine gösterdikleri sıcak ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.
'AMACIMIZ DİYALOĞU DAHA DA PEKİŞTİRMEK'
Milletvekili Eziz Elekberov, Van'a gelmekten son derece mutluluk duyduklarını belirterek, "Ziyaretimizin amacı, devletimiz ve halklarımız arasında dostluğu, kardeşliği bölgelere taşımak. Biz bu 3 günlük ziyaretimizde Van şehrini gezdik. Zeve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ettik. Biliyorsunuz Van kenti, Ermeni soykırımına en çok maruz kalan kardeş Türkiye´mizin bölgelerinden biri. Biz ilk ziyaretimizi de 2 bin 500 Türk insanının vahşice katledildiği Zeve Şehitliği'ne yaptık, dualar okuduk. Daha sonra gençlik merkezinde gençlerimizle bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunduk. Azeri Türklerin bulunduğu Köprülü Mahallesi'ni de ziyaret ettik. Burada esnaf ziyaretinde bulunduk. Amacımız, iki ülke insanları arasındaki diyaloğu daha da pekiştirmek. Cumhurbaşkanlarımız arasında olan iki ülke kardeşliği, bundan sonra da hep devam edecek. 44 günlük muharebe zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Türk yetkililer bizleri hiç yalnız bırakmadı. Topraklarımızın azad olmasında bizlere destek verdiler" dedi.
Kardeş Yardım Platformu Başkanı, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cabirli, "Bu sıcak ilgi karşısında kendimizi ülkemizdeymiş gibi hissettik. Ziyaretimizin amacı, ister siyasi ister ticari anlamda ilişkilerimizin geliştirilmesi için faaliyetler yapmaktı. İnşallah bundan sonra da bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Buradaki iş insanları da yakın zamanda ülkemize sefer yapacaklar. İki ülke iş insanları arasında karşılıklı yatırımlar yapmak için çalışacağız" diye konuştu.
'VAN BİZİ ÇOK ETKİLEDİ'
Halk sanatçısı Tunzale Ağayeva da "Van bizi çok etkiledi. Misafirperverliği, sıcakkanlı insanları ve çok eski tarihiyle çok önemli bir bölge. Van öyle bir bölge ki; zaman zaman çok büyük dehşetler, soykırımlar görmüş ki, Azerbaycan da maalesef tarihinde aynı şeyleri yaşadı. Şehitliği ziyaret ettik. Gençlik bunu bilsin, insanlar bu tarihi her zaman yaşatsın. Bir milletin kendi tarihini bilmesi çok önemli. Bu açıdan biz de Van'ın tarihinde neler olmuş, onu bilmek istedik. Ziyaretimizin amacı da budur. Ben bir sanatçı olarak çok mutluyum çünkü Van'ın kültürünü tanıdım. Buranın insanları çok iyi, gençliği çok yetenekli. Meşhur Van kahvaltısını da yaptık. Buradaki kahvaltı, sadece burada değil, Azerbaycan'da da biliniyor. Bir sanatçı olarak buraya güzel projeler yapmak isterim. Türkiye sanatçıları ile Azerbaycan sanatçılarının bir arada olması bizim kardeş ve dostluğumuzun da bir göstergesi olacak" dedi.
'KARABAĞ ZAFERİNDE TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU'
İki ülke arasındaki kardeşliğin sadece siyasi ve ekonomik değil, kalpten olduğunu kaydeden Ağayeva, " Biz iki devlet, bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın sayesinde bu kardeşliğimiz hep var. Bizim en son şanlı tarihimiz olan Karabağ zaferinde Türkiye her zaman yanımızda oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi kardeşi Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in yanında oldu. Biz bunu halk olarak hissettik. Zafer Bayram´ında hem kendi bayrağımız hem Türkiye bayrağı taşıyoruz. Halklarınızın, insanlarımızın içten birbirlerini tanımaları çok önemli. Türkiye bugün çok hassas dönemi yaşıyor. Türkiye için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Heyete AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da eşlik etti. Akman, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen heyetin yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-04-27 14:45:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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