Çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram esrar ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalına uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada, çalılıklar arasına gizlenmiş 9 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyu gizleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-29 12:50:16



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