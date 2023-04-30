Erciş'e şehit ateşi düştü



Barış KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın (25), acı haberi Van'ın Erciş ilçesindeki ailesine verildi. Koçak'ın çarşamba günü nişanının olduğu öğrenildi.

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Kazada şehit olanlardan birinin Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut ve Güler çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak olduğu belirtildi. Koçak'ın Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Şehit Koçak'ın bu hafta çarşamba günü nişanlanacağı belirtilirken, acı haberle yıkılan aile, taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Koçak'ın cenazesinin yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde helikopterle ilçeye getirileceği belirtilirken, ailesinin yaşadığı eve de Türk bayrakları asıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-04-30 16:00:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.