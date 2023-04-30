Erciş'e şehit ateşi düştü (2)



'OĞLUM BENİ ARADIĞINDA HELLALİK İSTEDİ'

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın babası Mahmut Koçak, oğlunun bu sabah kendisini görüntülü arayarak helallik istediğini söyledi. Baba Koçak,"Oğlum sabah beni aradı, kendisiyle görüntülü konuştuk. Hellalik istedi. Daha önce de sürekli arardı. Onun biletini kesmiştim. Çarşamba günü Erciş'e gelip, nişanını yapacaktık. Kurban Bayramı'ndan sonra da oğlumun düğününü yapacaktık. Kader böyleymiş. Vatan sağolsun. Nişanlısının ismi de Özlem İdil. Oğlumunun şehit haberi ile yıkıldık" dedi. (DHA)Barış KUL/VAN, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Merkez Barış KUL

2023-04-30 17:26:04



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