DBP'li Aydeniz: 15 Mayıs demokratik cumhuriyetin inşa edileceği gün olacak



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, KESK ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle organize edilen etkinlikle kutlandı. Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, 15 Mayıs sabahının demokratik cumhuriyetin inşa edileceği ve tüm halkların bayram edeceği gün olacağını söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Van Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İKK Sekreterliği, Van-Hakkari Tabipler Odası ve Van Barosu tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamaları Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı´nda yapıldı. Saat 11:00 da başlayan kutlamalara, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

'HALKLARIN BAYRAMI OLACAK'

1 Mayıs etkinliğine katılan DBP Eş Genel Başkanı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, 14 Mayıs seçiminin tüm halklar için çok önemli olduğunu belirtti. Aydeniz," 2019'da önümüze koyduğumuz strateji ile bu ittifakı yenileteceğiz dedik ve yenilettik. 14 Mayıs'ta da bu ittifakı, Kürtler olarak kaybettireceğiz. Bizler, Türkiye'nin demokratikleşmesi için Kürt sorununun olmazsa olmazı olduğunu söylüyoruz. Eğer Kürt sorunu demokratik yol ve yöntemlerle çözülmezse Türkiye demokratikleşemez. Ankara´ya da, Türkiye'ye de demokrasiyi Kürtlerin mücadelesiyle getireceğiz. 14 Mayıs halkların birlikte, yan yana, emekçilerin, işçilerin KHK zulmü yaşamadan direttiği bin gün olacak. 15 Mayıs sabahı, demokratik cumhuriyetin inşa edileceği gün olacak. Buna yürekten inanıyoruz. O gün halkların bayramı olacak "dedi.(DHA)

DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-05-01 15:13:14



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