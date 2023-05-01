Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 tutuklama



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde bir evde silah ve mühimmat olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramada 1 AK-47 kaleşnikof tüfek, çeşitli marka ve çapta 5 tabanca, 11 çeşitli marka ve modele ait şarjör, 75 adet AK-47 tüfeğine ait fişek, 803 farklı ebat ve çaplarda fişek, 2 tüfek dürbünü, 1 roddot (nişangah sistemi), 1 fener, 1 tüfek ayaklığı ve AK-47 tüfeğine ait 1 üst kapağı ile 1 seyyar dipçik ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-05-01 22:56:54



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