Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da kütüphane açılışına katıldı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi ile Çiçekli Mahallesi'nde 200 kişilik Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışını yaptı.

Edremit İlçe Halk Kütüphanesi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Yavuz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane açma hedeflerine ulaşmanın gururunu taşıdıklarını söyledi. Bakanlık olarak, özellikle son yıllarda, kütüphaneleri, yaşayan kütüphane yaklaşımıyla yapılandırdıklarını anlatan Yavuz, kütüphaneleri şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimini daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarladıklarını söyledi. Yavuz şöyle konuştu:

"Kütüphanelerimiz artık, vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldi. Kütüphanelerimiz artık, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkân veren, hayatın her alanındaki bilgi üretimine destek olan yapılardır. Kütüphanelerimizde artık, kültürel kalkınmaya destek olacak etkinlikler düzenleniyor. En önemlisi de kütüphanelerimiz artık, bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan ilim ve irfan yuvalarıdır. Bugün açmakta olduğumuz kütüphanemizle, 2023 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı 1274´e ulaştı. 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık, 68 halk kütüphanesinde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Artık vatandaşımızın olduğu her yerde kütüphane kuruyoruz. Yurt genelinde 18 bebek kütüphanesi, 10 edebiyat ve müze kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde açtığımız 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz."

'VAN VE İLÇELERİNDE 14 HALK KÜTÜPHANESİ BULUNUYOR'

Van ve ilçelerinde toplam 14 halk kütüphanesinin bulunduğunu ve bunların çoğunu yenilediklerini ve yenileme çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Yavuz, "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, 650 metre kare kullanım alanına sahip Edremit İlçe Halk Kütüphanemizde, çocuklarımıza yönelik alanlara özel bir önem verdik. Kütüphanede, okul öncesi, gençlik bölümleri, süreli yayınlar bölümü, yetişkin okuma-araştırma salonumuz bulunuyor. İlçe Halk Kütüphanemize bağlı olarak, Fidanlık Halk Kütüphanesi kurduk. Gençlerimiz bu kütüphaneyi de çok seviyor. Edremit İlçe Halk Kütüphanesi'nin Van´ımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yavuz, daha sonra Edremit Belediyesi tarafından Çiçekli Mahallesi'nde 200 kişilik Çiçekli Sürekli Eğitim Merkezi açılışını da yaptı.

Burada konuşan Vali Balcı ise eğitime önem verdiklerini belirterek, "Devletimizin ve milletimizin imkânlarını çocukların ve gençlerin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını temenni ediyoruz. Eğitim bizim bir numaralı konumuz ve bunu destekliyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanesi yapıyoruz. Öte yandan yeni bir il halk kütüphanesi ile çocuk ve bebek kütüphanesi ihale ettik. Haziran'da ise bir kültür merkezi kazandıracağız. Bu da eğitime çok büyük katkı sağlayacak. 250 okulun kütüphanelerini yaptık. Yaklaşık okullarımıza 1,5 milyon kitap kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise eğitim merkezlerinde olmak üzere geçen sene başlatılan ve bu sene de sürdürülen YKS´ye giren öğrencilerin YKS ücretlerini yatırdıklarını, Edremit' te tüm 12´nci sınıflara geçen yıl 16 bin 300, bu yıl ise 13 bin 500 adet kaynak kitap dağıtarak gençlerin bu konudaki eksiklerini giderdiklerini söyledi. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Van / Edremit Gülay KUYUCU

2023-05-02 01:06:18



