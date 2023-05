Kılıçdaroğlu: Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet edeceğim (2)

'KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMAYI TÜMÜYLE BİTİRECEĞİM'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki programının ardından özel uçakla Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan ve seçim otobüsü ile kent merkezine gelen Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda halka hitap etti. Konuşmasına adalet vurgusu yaparak başlayan Kılıçdaroğlu, "Dünya kadar sorun var biliyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse ötekileştirilmeyecek, hiç kimse inancından ve kimliğinden dolayı ötekileştirilmeyecek. Allah´ın yarattığı en değerli varlık insandır ve başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim. Yuh çekmeyin, gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz, bunları beraber emekli edeceğiz. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık gayrılık, bize bir şey vermiyor. Biz beraber olacağız. Bu güzel ülkede beraber olacağız" dedi.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Van Belediyesi'nde işine son verilen işçiler ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediyeden atılan 306 kardeşimiz var, geldiğimizde tamamını görevlerine iade edeceğiz. Nerede bir adaletsizlik varsa, adaletsizlikle mücadele etmek boynumun borcudur. Çünkü devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur, bereket, kardeşlik olmaz, adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksul olur. Hiç meraklanmayın, 5´li çete malı alıp yurt dışına götürdü. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Sizden çalınan paraların tamamını alacağım, bu ülkeye getireceğiz. Bu 5´li çete diyor ki; acaba Kılıçdaroğlu´nun ayağını nasıl kaydırırız. Acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız. Onun peşindeler. Onlar yandaşlarına, paralarına, saraylara güveniyorlar, ben ise sadece halka güveniyorum. Öğretmenevlerinde çalışan emekçileri var. Onlar memur da değil, taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler. Bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın, hepsinin hakkını ve hukukunu koruyacağım."

'TAŞERON IŞÇİLERİNİN KADROYA ALACAĞIZ'

Taşeron işçilerinin tamamını kadroya alacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmesinler. Cumhuriyetin 100´üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda öğretmen olacak. Ferhat'ın ile Şirin´in buluştuğu gibi bunu yapacağız. Başka bir haksızlık da puan alıp sözlüde elenenler var. Sözlü sınavı kaldıracağım. Kim kazandıysa atayacağım. Senin kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakıp sözlüde eleyeceğim. KHK´lıları da çözeceğim. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

Şanlıurfa´nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018´de seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili Kılıçdaroğlu, "8 savcı değiştirdi. Korkularından dava aç diyorlar. Gidip Emine Şenyaşar ile kucaklaştım. 9´uncu savcı davayı açtı. Bu kardeşiniz, davaların her aşamasını izliyorum, adalet yerine gelinceye kadar" dedi.

'KUL HAKKI YEMEYECEĞİZ, KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİZ'

Van'ın turizm potansiyeline de değinen Kılaçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van, bölge itibarıyla bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Bu bölgenin İran ile olan ilişkisi, İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar Van´a gelmelidir. Bu yapılacak, bunu göreceksiniz. Bütün bu ovalar bereketli ovalara dönüşecek. Özel ekonomi bölgesi ilan edilecek. Onlar 5´li çetelere hizmet ettiler, ben vatandaşlara hizmet edeceğim. 'Çalıyorlar ama iş yapıyorlar´ diyorlar, yaptığı iş nasıl çalıştıklarını gösteriyor. Asla çalmayacağız, vatandaşa hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya bekliyorum onlar da söylesinler kul hakkı yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz, ama söylemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Saraylarda oturmaya alışık değilim, Mustafa Kemal´in Çankaya´sına gideceğim. Halktan birisiyim ve halktan birisi gibi yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik eti. Kılıçdaroğlu'ndan önce İmamoğlu bir konuşma yaptı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da eşi ile birlikte halkı selamladı.

