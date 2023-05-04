Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli 'Mia', 4 yavru dünyaya getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli 'Mia', 4 yavru dünyaya getirdi

DHA

Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli 'Mia', 4 yavru dünyaya getirdi


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın önemli değerlerinden, gözlerinin biri mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2023 yılının ilk doğumlarında 90 yavru dünyaya getirdi. Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli 'Mia' da doğurduğu 4 yavrusuyla diğer anne kediler gibi özel bakımda tutuluyor.
Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın ilk yavrularını doğurdu ve ilk parti doğumlarda yaklaşık 90 yavru dünyaya geldi. Yavru kediler ve anneleri özel odalarında özenle bakılıyor.
Van'da geçen yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest (Alışveriş Festivali)' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' adlı kedi de 4 yavru dünyaya getirdi. Birbirinden güzel kedilerin yaşadığı Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli Mia da doğurduğu 4 yavrusuyla diğer anne kediler gibi özel bakımda tutuluyor. Mia ve yavruları da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
'YAVRU SAYIMIZDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaklaşık 90 yavrunun dünyaya geldiği ilk parti doğumların bittiğini ve doğumların çok iyi geçtiğini belirterek, "Geçen yıl çok güzel bir sezon geçirmiştik. Bu seneyi daha iyi bekliyoruz. Yavrularımız gayet sağlıklı ve iyi. Şu an itibarıyla bir sorunumuz yok. Yavru sayımızda da artış bekliyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Kaya, "Mia'nın 4 yavrusu oldu. Tabii ki bizim buradaki kedilerin hepsi çok güzel. Güzellik yarışmasında birinci gelen tescilli güzelimiz, yavrularını gayet güzel şekilde büyütüyor. Yavrular büyüyünce göreceğiz ama bence onlar da çok güzel olacaklar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-05-04 10:52:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı
YEREL HABERLER Van'da 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda ...
AK Parti Van Milletvekili Arvas seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Arvas seçim çalışmalarını ...
Özalp'ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Özalp'ta dolu etkili oldu
Van'da dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Van'da dolu yağışı etkili oldu
Özalp'ta tandırda çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Özalp'ta tandırda çıkan yangın hasara neden oldu
Van'da 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırıldı
YEREL HABERLER Van'da 27 okula müzik ve resim sınıfı kazandırıldı
Van'daki sazlık yangınları üreme dönemindeki kuşların yaşam alanlarını daralttı
YEREL HABERLER Van'daki sazlık yangınları üreme dönemindeki kuşların ...
Van'da 126 konut ve 11 iş yerinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Van'da 126 konut ve 11 iş yerinin temeli atıldı
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu: Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet edeceğim (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet ...
Van-Hakkari kara yolunda inşa edilen Güzeldere Tüneli'nde ışık göründü
YEREL HABERLER Van-Hakkari kara yolunda inşa edilen Güzeldere ...
Van'da markete çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Van'da markete çıkan yangın hasara neden oldu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da kütüphane açılışına katıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.