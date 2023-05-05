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Vanlı kadın futbolcular 45 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon oldu

DHA

Vanlı kadın futbolcular 45 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon oldu


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, 3 yıl önce aileleri ikna edilerek futbola kazandırılan 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Lig'de, oynadığı maçlarda rakip kaleye 45 gol atıp, sadece 1 gol yiyerek, bitime 3 hafta kala grubunda şampiyon oldu. Play-Off maçlarını da kazanmayı amaçlayan takımın teknik direktörü Mecit Tekin, tek hedeflerinin 2'nci Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.
TFF 3'üncü Lig 20'nci grupta mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı'na kazandırılan futbolcuların hikayeleri, ailelerinin ve çevrelerindekilerin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 60 sporcu, bu yıl şubat ayında başlayan lig maçlarında rakiplerini yenip önemli başarıya imza attı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Hakkarili iş insanı Salih Çiftçi'nin desteklediği takım, bugüne kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanıp, grubunda şampiyon oldu.
Takımın teknik direktörü Mecit Tekin, kentte kurulan ilk kadın futbol takımı olduklarını belirterek, "İlham kaynağı olduk. Bizden sonra başka takımlar da kuruldu. Takımımızı 2020 yılında kurduk. Futbola meraklı ve yetenekleri olan kızların olduğunu gördüm. Aileleri de futbol oynamalarına karşıydı, izin vermiyorlardı. Ben de kızların ailelerini ziyaret edip ikna edip, futbola kazandırdım. İlk başta 'Futbol erkek işi', 'Kızların işi değil' gibi söylemlerde bulundular. Ailelerini ikna ettim. Çok zor şartlarda başladık. Çat pat malzemelerle antrenmanlarımızı yaptık. Sonra çevreye ve kamuoyuna ciddi bir izlenim verdiğimizi öğrenirken, küçük destekler de almaya başladık. Geçen yıl İstanbul-Esenyurt Belediyesi takımımıza malzeme desteğinde bulundu. Bu yıl Sayın Valimizle görüştük. Ozan Balcı Valimizin, takımımıza ciddi destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl 3'üncü Lig'de oynuyoruz. 6'da 6 yaptık. Grubumuzda şampiyonuz. Hedefimiz, Play-Off maçlarında da şampiyon olup 2'nci lige yükselmek. Rakip kalelere 45 gol atıp, 1 gol kalemizde gördük. Ligin bitimine daha 3 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. İnşallah 19 Mayıs'ta oynanacak olan Play-Off maçlarında da aynı başarıyı gösteririz" diye konuştu.
'KADINLAR FUTBOL OYNAYAMAZ' DİYORLARDI'
Takım kaptanı Narin Keve, futbola ilk başladığında olumsuz tepkiler aldığını belirterek, "Çevremdekiler hep 'Kadınlar futbol oynayamaz', 'Kadınların işi değil' gibi söylemlerde bulundular. Fakat biz kadının gücünü sahada en güzel şekilde gösteriyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda 6'da 6 yaptık, hiç yenilmedik. Kendi grubumuzda şampiyonuz. Tabi ki hedefimiz 2'nci Lig. Play-Off'lara çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu yıl takıma transfer oldum. Takım kaptanlığını yapıyorum. Mecit Hocanın bu takım üzerinde büyük emekleri var. İnşallah onun emeklerini boşa çıkarmayacağız" dedi.
'AİLEM, ŞU AN DESTEK OLUYOR'
Takımın defans oyuncusu Ebrar Başkala da önceden ailesinin futbol oynamasına karşı olduğunu ifade ederek, "Sonra Mecit Hoca, ailemle görüşüp ikna etti. Şu an takımdayım. Gayet mutluyum. Çok zor imkanlarla başladık, şu an kendi grubumuzda şampiyonuz. Hedefimiz, Play-Off maçlarında iyi bir sonuç elde edip, 2'nci lige çıkmak. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. İlk başta futbol oynamama karşı çıkan ailemin tepkileri şu an gayet iyi. Hatta buna destek oluyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-05-05 10:00:49

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