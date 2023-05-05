Van'da 7,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bu 9 farklı zekâ türünden siz hangisisiniz?

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama-tarama çalışmalarında 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.

Jandarma şüpheli ya da şüpheli bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-05-05 10:27:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.