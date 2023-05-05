Van'da 7,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama-tarama çalışmalarında 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.
Jandarma şüpheli ya da şüpheli bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-05-05 10:27:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.