Van'da 60 kilo eroini Bobi buldu

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda 60 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, 60 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-05-05 10:49:58



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