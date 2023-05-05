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Van'da, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıkta yangın çıktı

DHA

Van'da, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıkta yangın çıktı


Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İpekyolu ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'ndeki sazlıkta, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, 2 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Hakan SARI
2023-05-05 20:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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