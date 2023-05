Oğan: İkinci tura kalamazsak, cehennemin kapılarını kapatacağız'

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)ATA İttifakı´nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Vanlıları ancak Sinan Oğan anlar ve empati kurar. O yüzden de siz eğer Sinan Oğan'a oy verip, cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya, tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim, kavgayı bitirelim ve doğudan güneşi doğuralım. İkinci tura kalamadığımız takdirde ise cenneti vadedemezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" dedi.

Van'a gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kaldığı otelin önüne gelişinde gençler tarafından 'Bozkurt Sinan', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları ile karşılandı. Esnaf ziyareti yapan Oğan, girdiği bir iş yerinde Van'ın süzme yoğurdunu ve peynirini tattı.

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Oğan, Van'a gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Van'da yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyleyen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Oğan, "Sinan Oğan Doğu bölgesinin, yani Iğdır'ın Kars'ın, Ağrı'nın ve Van'ın adayıdır. Bu sınır bölgelerinin, sınır bekçilerinin makus talihini yenecek olan adaydır. Maalesef ki; siyaset hep batıda oynanan bir oyun haline gelmiş. İlk defa biz Türkiye'nin en doğusundan yola çıktık ve dedik ki; Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamı da eşit derecede devletten katkı almalıdır, eşit derecede kalkınmalıdır. Van'a, Iğdır'a, Kars'a, Ardahan'a, Ağrı'ya sadece bir vekillik, eğer çok şanslıysa bir de bakanlık vererek şimdiye kadar bu bölgelere bununla idare edin dediler. Ama, artık ben diyorum ki; Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı olarak, siyasete değişik bir bakış açısı, değişik bir perspektif getirmek istiyoruz. Türkiye kavgadan, kavga dilinden yoruldu artık. Türkiye'de kavgayı bir tarafa bırakacak, kavga dilini bir tarafa bırakacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. 20 yıldır köhne siyaset bunu beceremedi. 20 senedir Türk siyasetinde var olanlar bu kavgayı bitiremediler, bu kamplaşmayı bitiremediler. Biz diyoruz ki, Van nüfusu Türkiye'nin en genç nüfuslarından birisidir. Beni en iyi Vanlı gençlere anlayacaktır. Vanlı gençler kavga istemiyor, Vanlı gençler iş istiyor." dedi.

'BİZ DOĞUDAN BATIYA GÖÇ EDEN DEĞİL, TAM TERSİ BİR SİSTEM KURACAĞIZ'

Esnaf ziyareti sırasında yanına gelen gençlerin çeşitli taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Oğan, "Türkiye'de eğitim sorunu var, bu ülkenin kalkınma sorunu var. Biz bütün bunları yapmak yerine, kamplaştırmayla, birbirine Bay Kemal, öteki bilmem nedir. Bu şekilde siyaset devri artık bitmiştir. Biz, bir devlet adamı gibi siyasete bakıyoruz. Artık ona yürü, buna gel diyecek bir dil değil, herkesi kucaklayacak bir dille siyaset yapılması gerektiğini söylüyoruz. Van'da bize gösterilen ilginin altında yatan sebep de budur. Gençlerimizin bize ilgi göstermesinin altında yatan sebep budur. Van'da herkesin gönlünde bir yiğit yatar. Herkes kendi partisine oy verecek. Tek partisiz bağımsız adayım, Ata İttifakı'nın adayıyım. Dolayısıyla her Vanlı gönül rahatlığıyla oy verdiği zaman bu benim Cumhurbaşkanım diyebilecektir. Şu partinin, bu partinin cumhurbaşkanı demeyecektir. Onun için biz ülkemizi artık daha genç, daha dinamik, daha enerjik birisi yönetsin istiyoruz. Dünya'yı, dünyadaki teknolojik gelişmeleri daha yakından takip eden birisi yönetsin istiyoruz ve gençler liyakatsizlik yüzünden işsiz kalmasın istiyoruz. Gençler iş bulamadığı için Van'ı terk etmesin istiyoruz. Van, doğal güzellikleriyle yeraltı, yerüstü kaynaklarıyla güzel bir şehrimiz. Maalesef ki; işsizlik sebebiyle insanlar burayı terk ediyor. Oysa Van'ın sınır ticaretinde turizmde önü çok açılabilir. Van'daki balıkçılık sadece eğer kıymet verilirse Van'ın taşı toprağı altın. Biz o yüzden artık bu bölgelerden, doğudan batıya göç değil, batıdan doğuya göç edilecek bir sistem kuracağız." diye konuştu.

'İKİNCİ TURA KALACAĞIM'

Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde Van'a fabrikalar kuracağını söyleyen Oğan şöyle devam etti:

"Buraları sınır ticaretine açacağız, gümrük kapılarını modernleştireceğiz. Van, bizim öncelikli kalkınma planımız içerisindeki en önemli şehirlerden birisi olacak. Bugün Van'dayız, yarın Gaziantep'te Kilis'te olacağız. Öbür gün Adıyaman'dayız ve bütün bu gittiğimiz her yerde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Sinan Oğan olarak, yarışa dördüncü başlamıştı, ikinci gelmek için bu yarışta büyük bir çaba sarf ediyor. Şu an yarışta üçüncü durumdadır ve ikincinin ensesindeyim. Sinan Oğan, bir hafta içerisinde yarışı ikinci tamamlayarak, ikinci tura kalacaktır. Keşke önümüzde 2 ay daha olsaydı. Her bir Vanlı Sinan Oğan'ı bir defa dinleseydi, bir defa tanısaydı. Diyecekti ki; Türkiye'yi donanımlı birisi yönetsin, Sinan Oğan yönetsin. Kardeş kavgasını bitirecek birisi olan Sinan Oğan yönetsin. Ben, Doğu'nun en doğusunda doğmuş, fakirlik içerisinde çocukluk hayatı geçmiş, sıradan bir Vanlı ailesinin yaşadığı şeyler yaşamış birisiyim. Vanlı kardeşlerini ancak Sinan Oğan anlar. Sinan Oğan empati kurar. O yüzden de Van'da siz eğer Sinan Oğan'a doğudan birisine oy verip, cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun, güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya yetecektir. Doğu'nun güneşi, tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim. Kavgayı bitirelim. Doğudan güneşi doğuralım."

Gazetecilerin ikinci tura kalmamanız durumunda hangi ittifakı destekleyeceksiniz? sorusuna Oğan, "Biz ikinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vadedemezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" diye cevap verdi.

Oğan esnaf ziyaretinin ardından Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Oğan'ın kentten ayrılacağı belirtildi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan Aşan

2023-05-07



