Van'da kaçak silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 tutuklama



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı adrese yapılan baskında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 AK-47 tüfek, 4 AK-47 tüfeği şarjörü, 28 AK-47 tüfeği mermisi ile 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-05-10 09:12:47



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