Kazada engelli duruma geldi, şimdi kendisi gibi olanların sesi

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da yaşayan, 27 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle kısmen yürüme engelli olan Hanifi Baykara (41), engellilerin sesi olmak için çalışıyor. Van Bedensel Engeliler Spor Kulübü Derneği Başkanı da olan Baykara, engellilerin hayata atılmaları için projeler hazırlıyor. Kooperatif kurulması için de çalışmalara başlayan Baykara, "Bizler, üreten bireyler olmak istiyoruz. Toplumda engelsiz yarınlar için birlikte hareket etmek istiyoruz. Sloganımız, destek varsa engel yok" dedi.

Hanifi Baykara, 1996 yılında geçirdiği trafik kazasında kısmen yürüme engelli oldu. 2001'de engelli dernekleriyle hayata atılan Baykara, şimdi ise Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı olarak çalışıyor. Engellilerin sesi olmak için birçok sportif ve kültürel çalışma yürüten Baykara, dernekte, alanında uzman kişiler tarafından bilgisayar ve müzik kursları verilmesini sağlıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (DAKA) proje desteği alan Baykara, sadece engellilerin değil, engelli yakınlarının da bu kurslardan faydalandığını belirtti.

'DESTEK VARSA ENGEL YOK'

Baykara, bu sayede evlerinden çıkan arkadaşlarının sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler tüketen bireyler değil üreten bireyler olmak istiyoruz. Eğitimli her engelli kardeşimizin bu işin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Biz toplumda engelsiz yarınlar için birlikte hareket etmek istiyoruz. 'Destek varsa engel yok' sloganımızla devam ediyoruz. Engelli bireylerin üretebileceği fabrikasyon ürünleri konusunda bir kooperatif kurmayı düşünüyoruz. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Kendi kabuğumuzdan çıkıp arkadaşlarımızın mesleki eğitimi açısından bir yola çıkacağız. Bize destek olacak insanların, üreteceğimiz malzemelerin satışı konusunda desteği gerekiyor. İnşallah çıktığımız bu yolda başarılı oluruz."

Engellilerin hayatın her alanında olmaları için çalıştıklarını belirten Baykara, "Her zaman söylüyoruz, destek varsa engel yok. Birilerinin uzuvlarının eksik olması hayatta geri kalmasına sebebiyet değildir. Bizler kendimizi geliştirdikçe, özellikle istihdam konusunda, biz de bu şekilde eğitimler vererek, iyi bir girişimci olarak aile ekonomisine destek olabiliriz. O yüzden tüketen değil, üreten bireyler olmamız için daha çok güçlenmemiz gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

