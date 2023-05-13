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Pervin Buldan: Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek

DHA

Pervin Buldan: Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yarın güzel bir gün olacak. Yarın tarih bir kez daha yazılacak. Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van birinci sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, Beşyol mevkisinde düzenlenen mitingde konuştu. Seçimde seçmenin oylarıyla Yeşil Sol'u Türkiye'nin birinci partisi yapacaklarını belirten Buldan, "Evet, yarın güzel bir gün olacak. Yarın tarih bir kez daha yazılacak. Yarın Van'ın tarihini de Türkiye'nin tarihini de sizler yazacaksınız, bizler yazacağız. Yarın siyasetin cemresi, sandıklara düşecek, sevgili halkımız. Yarın bir kez daha, 'Buradayız' diyeceğiz, irademize sahip çıkacağız ve oylarımızı kullanıp Yeşil Sol'u Türkiye'nin birinci partisi yapacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini dolaştık. Bugün Van'dayız ve sizlerle birlikteyiz. Her yerde söz kurduk. Her yerden mesajımızı verdik ama artık yarın söz sizde, yarın mühür sizde, mühür sizin elinizde. Mührünüzü, Yeşil Sol'un altına öyle bir vurun ki Erdoğan 50 artı 1'i rüyasında bile görmesin. Ve Yeşil Sol'un altına mührünüzü öyle bir vurun ki talancılar, kayyumcular, hırsızlar, bu ülkeyi soyanlar, bu ülkeye, halkımıza, halklarımıza açlığı, sefaleti, yoksulluğu, şiddeti inkarı ve baskıyı reva görenler artık gitsinler. Arkalarına bile bakmadan gitsinler" diye konuştu.
Buldan, "Biliyoruz gitmemek için direniyorlar. Koltuklarını bırakmak istemiyorlar. Daha çok soymak istiyorlar. Daha fazla zengin olmak, sömürmek istiyorlar. Ama buna artık müsaade etmeyeceğiz. Oylarımızla onları göndereceğiz. Peki Tansu Çiller dün ne demiş? Demiş ki Erdoğan giderse ülke elden gider. Ya sen gittin, ülke elden gitti mi? Seninle aynı zihniyeti, aynı anlayışı ve aynı yaklaşımı sergileyen Erdoğan da senin gibi gidecek. Sizler bir geldiniz, bin gittiniz. Biz buradayız, varız, var olacağız" dedi.
`SİZLERİ GÖNDERECEK OLAN YİNE KÜRTLER OLACAK´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Batman'daki konuşmasına değinen Buldan, şunları söyledi:
"Erdoğan Batman'daki konuşmasında, 'Hiç kimse Kürt halkını, Kürt kardeşlerimi tehdit edemez' dedi. En büyük tehdit sizsiniz. Bu ülkede Kürtlere en büyük tehdit, AKP ve MHP ortaklığıdır. Evet, hiç kimse bizi tehdit edemez. Hiç kimse bize diz çöktüremez. Hiç kimse bize boyun eğdiremez. Bunu bileceksiniz. Bunu öğreneceksiniz ve Kürt halkının iradesiyle bir kez daha sandıkta karşılaşacaksınız. Sizleri gönderecek olan yine Kürtler olacak, kadınlar olacak ve gençler olacak. Yarın sandık başına gittiğiniz zaman, elinize oy pusulasını aldığınız zaman, gözünüz sadece ve sadece ağaçta olsun. Yeşil Sol'un altında olsun. İkinci bir oy daha kullanacaksınız. O sarayda oturan Erdoğan'ı oradan indirmek için kullanacaksınız. Yani faşizmi geriletmek için kullanacaksınız. O yüzden diyoruz ki; 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy faşizmini geriletmeye. Ve biz Van'da sekiz sıfır yapacağız sevgili halkımız. Siz yarın Van'da, Erdoğan'a, 'One minute' diyeceksiniz. Bunlar gidecekler ve bir daha gelmeyecekler."
DAĞILIMDA GERGİNLİK; 6 GÖZALTI
Mitingin ardından kalabalık dağıldı. Cadde ve sokak aralarına dağılan bazı küçük grupların terör örgütü lehine slogan atması üzerine polis uyarıda bulundu. Grupların slogan atmayı sürdürmesi üzerine toplumsal müdahale araçlarından su sıkılıp müdahale edildi ve 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-05-13 17:30:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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