Van'da, kayalıkların arasında 36 kilogram esrar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut ekiplerince, kayalıkların arasına gizlenmiş 36 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu ile ilgili bir istihbarat aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyetinde kayalıkların arasında gizlenmiş 36 kilogram toz esrar geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-05-13 21:30:36
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