Başkale'de hasta ve engelliler evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 5 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45) ile yürüme engeli olan Semiha Öztürk (57) ile 2 vatandaş, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2023-05-14 11:14:02



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