Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf aranıyor (2)

EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Erciş ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş, mahalleye 20 kilometre uzaklıkta açık alanda bulundu. Çobanların bulduğu Karataş, jandarma ekipleri tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan Karataş, daha sonra Pınarlı Mahallesi'ndeki evine götürülerek ailesine teslim edildi. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Barış KUL/VAN,ERCİŞ-DHA DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-05-16 13:44:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.