Van'da 340 kilo toz esrar ele geçirildi

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Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 340 kilo toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Başkale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 340 kilo toz esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-05-17 16:38:31



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