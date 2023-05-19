Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando takımından konser



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı askeri bando takımının verdiği konser ilgiyle izlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da bir kız öğrenci ile bilek güreşi yaptı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Van Gölü'nün İskele Sahilindeki Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanhı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri yapıldı. Kutlamalara katılanlar, sporcularla halay çekti.

Daha sonra Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığına bağlı bando takımı, konser verdi. Konser ilgiyle izlenirken, Vali Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri, parkta düzenlenen çeşitli spor aktivitelerini izledi. Vali Balcı, öğrenci Selin Sibel Genç ile bilek güreşi yaptı, sporcularla da masa tenisi oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda, kurumlar ve ilçe belediyeleri çeşitli stantlar kurup, ürünlerini tanıtırken, Jandarma'nın narkotik dedektör köpeği Yuga'da alanda görev aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-05-19 13:04:31



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