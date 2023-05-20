Yolcu minibüsü alev alev yandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da seyir halindeyken alev alan şehir içi yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

İskele Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında Pehlivan Ediş yönetimindeki 65 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden Ediş, aracını sağa çekip, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-05-20 14:39:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.