Yolcu minibüsü alev alev yandı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da seyir halindeyken alev alan şehir içi yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.
İskele Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında Pehlivan Ediş yönetimindeki 65 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden Ediş, aracını sağa çekip, yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-05-20 14:39:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.