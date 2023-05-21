Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi

DHA

Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında 'Dayanışma Konserleri'nin 7'ncisini Van'da gerçekleştirdi.
Üç semavi din, farklı etnik köken ve meslekten kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, AB Türkiye Delegasyonu'nun desteği, Van Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde sahne aldı. Koro üyeleri, depremde hayatını kaybeden arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi.  Konser sırasında sahnede; hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum yandı. Konseri dinlemeye gelen bazı vatandaşlar depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Konsere katılanlar kimi zaman hüzünlenirken kimi zaman ise neşeli şarkılarla keyifli anlar yaşadı.  
Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Bir saati aşkın sahnede kalan koro, konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlandı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-05-21 00:09:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin ...
Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
YEREL HABERLER Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye ...
Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Yolcu minibüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü alev alev yandı
Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
YEREL HABERLER Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
Van'da bir yolcu minibüsü yandı
YEREL HABERLER Van'da bir yolcu minibüsü yandı
Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli ...
Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini ...
Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando takımından konser
YEREL HABERLER Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando ...
Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başladı
YEREL HABERLER Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları ...
Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.