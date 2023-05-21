Van'da sağanak 

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van kent merkezinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta, rögarlar da taştı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-05-21 14:13:12



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