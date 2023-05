Vanlı kızlar, futbolun ardından raftingde de başarı için çalışıyor 

Behçet DALMAZOrhan AŞANSedat GÜMÜŞ/VAN, (DHA)VAN'da aileleri ikna edilip, futbola kazandırılan kızların oluşturduğu Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın Kadınlar 3'üncü Lig'de şampiyon olmasının ardından, bu kez de Çataklı kızlar, aynı başarıyı raftingde yakalamak için ter döküyor. Kızlar, 45 kilometrelik uzunluğuyla 'Türkiye'nin en uzun ikinci rafting parkuru' olan Botan Çayı'nda, Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Süleyman Bayat, "Bu şampiyonaya kızlar ve karma şeklinde 2 takım katılım sağlayacağız. Çatak'taki kızlarımız geçmiş dönemlerde spor yapmıyorlardı. Rafting ile bu çocuklarımızı spora kazandırdık" dedi.

Van'da aileleri ikna edilip, 3 yıl önce futbola kazandırılan 60 sporcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3'üncü Lig'de kendi grubunda şampiyon olarak adından söz ettirdi. Vanlı kuzlar bu kez de raftingde aynı başarıyı yakalamak için ter döküyor. Çatak ilçesinde rafting yapan kızlar, 2325 Mayıs tarihleri arasında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. İtalya'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanan erkek rafting takımları ile 'Türkiye'nin en uzun ikinci rafting parkuru' olan Botan Çayı'nda çalışan kızlar, tüm güçleri ile 45 kilometrelik parkurda çaba sarf ediyor.

'RAFTİNG İLE ÇOCUKLARIMIZI SPORA KAZANDIRDIK'

Antrenör Süleyman Bayat, "Bu şampiyonaya kızlar ve karma şeklinde 2 takım katılım sağlayacağız. Hedefimiz; burada şampiyon olmak. Çatak'taki kızlarımız geçmiş dönemlerde spor yapmıyorlardı. Rafting ile bu çocuklarımızı spora kazandırdık. Çatak ilçemiz, rafting merkezi olacak. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'HER 2 TAKIMIMIZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ'

Erkek takımının da İtalya'daki hedefini anlatan Bayat, "Türkiye Rafting Şampiyonası'nın birinci ayağının milli takım seçmeleri, Düzce'nin Melen Çayı'nda gerçekleştirilmişti. Bu yarışta U19 kategorisinde Türkiye 2'ncisi, açık yaş kategorisinde de Türkiye 3'üncüsü olduk. Her 2 takımımız milli takıma seçildi. Bundan sonra milli takım kampına giderek burada çalışmalarımızı yürüteceğiz. İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'na ülkemizi temsilen katılacağız. Hedefimiz; bu şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, iyi bir derece almak" diye konuştu.

'BOTAN, RAFTİNG SPORU İÇİN HARİKA BİR YER'

Çıldır Kaymakamı Sercan Sakarya ve sporcular ile birlikte rafting yapan Çıldır Belediye Başkanı Abdurrrahman Şeylan ise "Buranın doğası harika. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru, ilçemizde bulunmakta. Uluslararası rafting şampiyonalarının burada yapılmasını istiyoruz. Norduz Çayı'nın birleştiği Botan Çayı, rafting sporu için harika bir yer. Burada rafting eğitim merkezi de açıyoruz. Dışarıdan gelecek sporcular, burada konaklayacak ve her türle ihtiyaçları karşılanacak. İlçemizin çok güzel yanları var. Balığımız, cevizimiz çok meşhur. Dünya şampiyonasına hazırlanan sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Behçet DALMAZ-Orhan Aşan-Hüdayi GÜMÜŞ

