Vanlı kızlar, futbolun ardından raftingde de başarı için çalışıyor 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı kızlar, futbolun ardından raftingde de başarı için çalışıyor 

DHA

Vanlı kızlar, futbolun ardından raftingde de başarı için çalışıyor 


Behçet DALMAZOrhan AŞANSedat GÜMÜŞ/VAN, (DHA)VAN'da aileleri ikna edilip, futbola kazandırılan kızların oluşturduğu Vangücü Kadın Futbol Takımı'nın Kadınlar 3'üncü Lig'de şampiyon olmasının ardından, bu kez de Çataklı kızlar, aynı başarıyı raftingde yakalamak için ter döküyor. Kızlar, 45 kilometrelik uzunluğuyla 'Türkiye'nin en uzun ikinci rafting parkuru' olan Botan Çayı'nda, Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Süleyman Bayat, "Bu şampiyonaya kızlar ve karma şeklinde 2 takım katılım sağlayacağız. Çatak'taki kızlarımız geçmiş dönemlerde spor yapmıyorlardı. Rafting ile bu çocuklarımızı spora kazandırdık" dedi.
Van'da aileleri ikna edilip, 3 yıl önce futbola kazandırılan 60 sporcunun yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3'üncü Lig'de kendi grubunda şampiyon olarak adından söz ettirdi. Vanlı kuzlar bu kez de raftingde aynı başarıyı yakalamak için ter döküyor. Çatak ilçesinde rafting yapan kızlar, 2325 Mayıs tarihleri arasında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor. İtalya'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanan erkek rafting takımları ile 'Türkiye'nin en uzun ikinci rafting parkuru' olan Botan Çayı'nda çalışan kızlar, tüm güçleri ile 45 kilometrelik parkurda çaba sarf ediyor.
'RAFTİNG İLE ÇOCUKLARIMIZI SPORA KAZANDIRDIK'
Antrenör Süleyman Bayat, "Bu şampiyonaya kızlar ve karma şeklinde 2 takım katılım sağlayacağız. Hedefimiz; burada şampiyon olmak. Çatak'taki kızlarımız geçmiş dönemlerde spor yapmıyorlardı. Rafting ile bu çocuklarımızı spora kazandırdık. Çatak ilçemiz, rafting merkezi olacak. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'HER 2 TAKIMIMIZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ'
Erkek takımının da İtalya'daki hedefini anlatan Bayat, "Türkiye Rafting Şampiyonası'nın birinci ayağının milli takım seçmeleri, Düzce'nin Melen Çayı'nda gerçekleştirilmişti. Bu yarışta U19 kategorisinde Türkiye 2'ncisi, açık yaş kategorisinde de Türkiye 3'üncüsü olduk. Her 2 takımımız milli takıma seçildi. Bundan sonra milli takım kampına giderek burada çalışmalarımızı yürüteceğiz. İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası'na ülkemizi temsilen katılacağız. Hedefimiz; bu şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, iyi bir derece almak" diye konuştu.
'BOTAN, RAFTİNG SPORU İÇİN HARİKA BİR YER'
Çıldır Kaymakamı Sercan Sakarya ve sporcular ile birlikte rafting yapan Çıldır Belediye Başkanı Abdurrrahman Şeylan ise "Buranın doğası harika. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru, ilçemizde bulunmakta. Uluslararası rafting şampiyonalarının burada yapılmasını istiyoruz. Norduz Çayı'nın birleştiği Botan Çayı, rafting sporu için harika bir yer. Burada rafting eğitim merkezi de açıyoruz. Dışarıdan gelecek sporcular, burada konaklayacak ve her türle ihtiyaçları karşılanacak. İlçemizin çok güzel yanları var. Balığımız, cevizimiz çok meşhur. Dünya şampiyonasına hazırlanan sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Behçet DALMAZ-Orhan Aşan-Hüdayi GÜMÜŞ
2023-05-22 10:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli ...
Van'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele ...
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Van'da, üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı
YEREL HABERLER Van'da, üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı
Van'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 2 çoban, ...
Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı
Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı yarı ...
Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Aile Destek ...
Van'da sağanak 
YEREL HABERLER Van'da sağanak 
Çocuk yaşta öğrendiği Urartu sanatını 42 yıldır atölyesinde yaşatıyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta öğrendiği Urartu sanatını 42 yıldır ...
Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi
Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin ...
Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
YEREL HABERLER Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye ...
Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Yolcu minibüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü alev alev yandı
Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
YEREL HABERLER Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
Van'da bir yolcu minibüsü yandı
YEREL HABERLER Van'da bir yolcu minibüsü yandı
Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.