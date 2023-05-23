Emir´in ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde Emir Mete Durna'nın (10) ölümüne neden olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında `Taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin sunulduğu Van 2. Asliye Mahkemesi, `görevsizlik´ kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'ta 30 Ocak'ta evinin önünde arkadaşları ile top oynarken 'Alman kurdu kırması' köpeğin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Köpek ise belediye ekiplerince aynı gün yakalanıp, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tek başına bir kafese konan köpeğin bundan sonraki yaşamını da barınakta geçireceği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, H.K. hakkında `Taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. H.K.'nin iddianamedeki ifadesinde, köpeği barınaktan sahiplendiğini, kümes hayvanlarına zarar verince de iade etmek istediğini ve belediye görevlisini arayarak durumu anlattığını, kendisi ile görüşen kişinin `Küpeli hayvanları iade almıyoruz, serbest bırakabilirsin´ dediğini, eve gittiğinde de köpeğin tasmasından kurtularak kaçtığı söyledi.

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansı biriminde taşeron işçi M.A. ise olay tarihinde ihbarda bulunan kişinin, barınaktan sahiplendiği köpeğin kümes hayvanlarına zarar verdiğini, bu nedenle geri alınmasını talep ettiğini söyledi. M.A. kendisinin de köpeğin sahipli ve küpeli olması nedeniyle teslim alınamayacağını ve geri alım işlemleriyle ilgili prosedürü ilettiğini, ayrıca bir tavsiyede bulunmadığını anlattı.

İddianamede ayrıca otopsi raporuna da yer verildi. Otopside Emir Mete Durna'nın, köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianame Van 2. Asliye Mahkemesi'ne gönderildi. Ancak mahkeme, `görevsizlik´ kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-05-23 15:33:13



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