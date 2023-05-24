Van'da DEVA'dan istifa edip AK Parti'ye geçtiler



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanı Erdinç Peker, il yönetimi, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yönetimleri ile birlikte partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçti. Peker, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

AK Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve partililer katıldı. Basın toplantısında, geçen yıl Mart ayında DEVA Partisi Van İl Başkanlığı'na atanan Erdinç Peker, il yönetimi, Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yönetimleri ile birlikte partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Peker, şöyle konuştu:

"Van'daki çabamızın ürünü olan ve partimize teşkilat içinden ve dışından onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen, bizlerden bir isim bile Millet İttifakı milletvekili listesinden ilimizde aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi genel merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü. Uzun süre emek verdiğimiz ve de Van halkı tarafından büyük teveccüh gördüğümüz süreçlerimizin sonunda kişilerin şahsi ihtirasları sebebiyle emeklerimizin tamamını görmezden gelinmiştir. Bunun yanında, ülkemizin selameti ve geleceği için umut beslediğimiz Millet İttifakı ve DEVA Partisi bizleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik. Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri, bizi temsil edemez duruma geldiler. Bu rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik, lakin sesimizi duyuramadık. Emek harcadığımız, gecemizi gündüzümüzü verdiğimiz Deva Partisi Genel Merkezi ise sadece birkaç şahsı milletvekili yapmak amacıyla teşkilatlarının çoğunu görmez ve duymaz oldu. Tüm bunların sonucuyla, yol arkadaşlarımla kararımızı tekrar gözden geçirmek için bir araya geldik ve yoğun istişareler yaptık. Sabırlı ve çok düşünerek hareket ettik. Günün sonunda devletimiz, milletimiz ve de vatanımız için bütün emeklerimizden feragat edip doğru duran tarafta olmayı kendimize görev saydık. Bizler sadece siyaset hesabı olan bir topluluk değiliz. Önceliğimiz, güçlü bir Türkiye'dir. Millet İttifakı, bu anlamda sürekli zafiyetler gösterip her pazarlık masasında kolunu bacağını bırakmayı kabul eden bir oluşum olmuş, gördüğümüz durum itibarıyla da ülkeyi yönetemeyeceklerine kanaat getirmiş bulunmaktayız."

Bu nedenlerden dolayı AK Parti'ye geçme kararı aldıklarını belirten Peker, "Herhangi bir pazarlık yapmadan, sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve de ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Çok kıymetli il başkanımız ve ilçe başkanlarımıza, teşkilatlarımıza bugün yuvalarına, evlerine döndüklerinden dolayı hoş geldiniz diyorum" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti'ye katılan Erdinç Peker'e rozetini taktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-05-24 15:36:03



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