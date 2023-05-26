Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 12 yıl sonra yakalandı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2011 yılında kentte meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlünün Van'da olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 15 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan firari, dün yapılan operasyonla yakalandı. İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-05-26 17:21:50



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