İnci kefalinin göç yolu olarak kullandığı derede 200 metrelik ağ ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da inci kefalinin göç yolu olarak kullandığı derede, 200 metrelik ağ ele geçirildi. Ağa takılan inci kefalleri ise kurtarılıp suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Deresi'nde yaptıkları denetimlerde, derenin göle döküldüğü bölgeye atılmış yaklaşık 200 metrelik ağ ele geçirdi. Suya gece saatlerinde atıldığı tahmin edilen ağa takılan inci kefalleri kurtarılıp, göle bırakıldı.

Ekipler ayrıca, Engilsu Çayı'nda yaptığı denetimlerde de yine av yasağı sürecinde olan canlı sazan balıklarını atılan ağdan kurtarıp suya saldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-05-27 13:36:05



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