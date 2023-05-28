Van'da seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (2)



BAŞKALE'DE 5 SEÇMEN OYUNU EVİNDE KULLANDI

Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Felçli olan yürüme engelli Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45), yürüme engeli olan Semiha Öztürk (57), görme engelli Eshet Karataş (67) ve bedensel engelli Süphan Çomak (64), evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Engelli vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti. (DHA)Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2023-05-28 12:43:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.