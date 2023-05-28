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Van'da seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (3)

DHA

Van'da seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (3)


97 YAŞINDAKİ SEÇMEN, OYUNU SEYYAR SANDIKTA KULLANDI
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Erciş'in Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken  7 çocuk ve 16 torun sahibi  97 yaşındaki Bekir Kaya, İlçe seçim Kurulu görevlilerinin evine getirdiği seyyar sandıkta oyunu kullandı. Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Kaya,"Yaşlı olduğum için yürümekte zorluk çekiyorum. Yürüyemediğim için gidip oy kullanamadım. Oğlum Yakup, yetkilileri arayıp sandığın eve getirilmesini istedi. Bunun üzerine eve getirilen seyyar saldıkta oyumu kullandım. Allah devletimizden razı olsun. Allah bizi devletsiz bırakmasın."dedi.Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-
 DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-05-28 13:02:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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