Cami inşaatında 7 ay arayla ikinci yangın

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VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsündeki cami inşaatında, 7 ay arayla ikinci kez yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaş Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izolasyon çalışmalarında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kubbenin sol tarafında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Cami inşaatında geçen yıl ekim ayında da yangın çıkmış ve maddi hasar oluşmuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2023-05-30 11:24:24



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