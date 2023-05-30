Kaçmaya çalışan cinayet şüphelisinin başına demir çubukla vurdu



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan N.U. hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgana bir kişinin elindeki demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı´ndaki Hz. Ömer Camii´nin yakınındaki parkta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, N.U.´ya ateş etti. Yaralanan N.U. yere yığılırken, şüpheli ise elinde silahla bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada bir kişi, demir çubukla şüphelinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.U., ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elinde silahla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken arkasından gelen kişinin başına demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2023-05-30 17:43:52



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