Husumetli ailelerin sokakta başlayan kavgası hastane önünde de devam etti: 14 yaralı



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, iki aile arasında sokakta ve ardından da hastane önünde çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşması üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

KAVGA HASTANE ÖNÜNDE DE DEVAM ETTİ, 11 KİŞİ DAHA YARALANDI

Yaralılardan ikisi kendi imkanıyla biri ise ambulansla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayı duyan ailelerin yakınları hastane bahçesinde karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Yaşanan iki ayrı kavgada her iki aileden toplam 14 kişi yaralanırken, yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı, kavgada iki araç da hasar gördü. Polisler yaralıların olduğu hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-05-31 23:57:27



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