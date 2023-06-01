Kayıp zihinsel engelli Eset, aranıyor



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 11 gün önce kaybolan zihinsel engelli Eset Eroğlu (22) aranıyor.

Kızılören Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Eset Eroğlu, 22 Mayıs günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aile çocuklarına ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine JASAT ve İstihbarat ekipleri ile komandolar ve güvenlik korucularından yaklaşık 40 kişilik bir ekip, arama çalışması başlattı. Çalışmalara mahalleli de katıldı. Sonraki süreçte güvenlik korucuları ile UMKE ve AFAD ekipleri de yer aldı.

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Erciş ve Muradiye ilçelerinin çevresinde, yaklaşık 100 kilometrelik bir alan tarındı. Su altı arama kurtarma ekipleri ise su birikintileri ve göletlerde arama yapıyor.

Aramalar, Eroğlu´nun en son görüldüğü Kızılören Mahallesi´ne 40 kilometre uzaklıktaki Aşağıgöze Mahallesi´nin kırsal alanlarında sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-06-01 16:53:39



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