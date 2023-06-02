Van'da Akdamar Adası'nı ilk 5 ayda 50 bin turist ziyaret etti



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, üzerindeki tarihi kiliseyle inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, İran turizm pazarının Van'daki önemini vurgulayarak, "2022'de çoğu İranlı turistlerden oluşan toplam 230 bin turist, bu yılın ilk 5 ayında ise 50 bin kişi Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Diğer komşu ülkelerdeki turizm potansiyelini de çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Van Gölü'nün ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi görmeye gelen turistler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yarım saatlik yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. İlkbaharda gölün turkuaz rengi ve karla kaplı Artos Dağı manzarası ile Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Ada, özellikle bu mevsimde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor. 2007'de uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açılan ve inanç turizmi açısından da önemli olan Akdamar Kilisesi'nde yılda 1 kez ayin de yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Akdamar Adası'nın, Van'ın önemli turizm noktalarından olduğunu belirterek, "2022'de 230 bin, 2023'ün ilk 5 ayında ise yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Tabi, kış sezonu boyunca Akdamar Adası'nda istediğimiz ziyaretçi potansiyelini belki yakalayamadık. Çünkü, biliyorsunuz bizde turizm sezonu belli dönemlerde oluyor. Bu bağlamda bu 5 aylık istatistiğe baktığımızda da inşallah biz bu yılı 250 bin turistle kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'DAHA ÇOK TURİSTİN GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Akdamar Adası'na İran'dan gelen turistlerin ağırlıklı olduğu ziyaretçi potansiyeli bulunduğunu ifade eden Uslu, "Adada bu yıl Sayın Valimizin öncülünde bir çevre düzenleme projesi yaparak, yeni bir vizyonla buranın çehresini değiştirebilecek, daha çok ziyaretçi çekebilecek bir çalışma yürütülüyor. Şu anda bu çalışmalar ihale aşamasında. Yeni bir çevre düzenleme projesiyle Akdamar Adası'nı hak ettiği görünüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl 230 bin turist adayı ziyaret etti, bu yılki hedefimiz 250 binin üzerinde bir sayıyı yakalamak. Ülkemizde yaşanan deprem, bölge turizmini de etkiledi. İnşallah yakın zamanda bunlar da toparlanabilirse sadece İran ziyaretçilerinin değil de Irak ve çevre ülkelerle birlikte iç turizminin canlanacağı, iç turizmin potansiyelinin artacağını beklentisi içindeyiz" dedi.

'İRAN TURİZM PAZARININ VAN'DAKİ ÖNEMİ BÜYÜKTÜR'

İranlı turistlerin Van'ın ekonomisine katkısına değinen Uslu, "Bu vesileyle esnafımızın yüzleri gülüyor. İranlı turistlerin gelişleri özellikle yeme-içme, giyim ve konaklama sektörüne büyük katkı sağlıyor. O açıdan İran turizm pazarının Van üzerindeki önemi çok büyüktür. Farklı ülkelerdeki turizm potansiyelini de Van'a getirmek için çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gevas Behçet DALMAZ

2023-06-02 10:26:36



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