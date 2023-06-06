Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, otlar arasında gizlenmiş 5 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan arazi arama-taramalarında otlar arasına gizlenmiş 5 kilo180 gram skunk ele geçirdi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-06-06 11:49:48



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