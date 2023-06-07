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Dağda kaybolan 2 kişi, termal kameralı dronla bulundu

DHA

Dağda kaybolan 2 kişi, termal kameralı dronla bulundu


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da uçkun bitkisi toplamaya gittikleri Erek Dağı'nda kaybolan 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 'termal kamera' özelliğine sahip dronla yerleri tespit edilip kurtarıldı.
İpekyolu ilçesindeki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na uçkun bitkisi toplamaya giden Serkan Sürmeli (35) ile Suat Sevimli (34), kayboldu. Sürmeli ve Sevimli, cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, termal kamera özelliğine sahip dronları devreye soktu. Kısa sürede yerleri tespit edilen Sürmeli ve Sevimli, 6 saatte kurtarılıp, tedbir amaçlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Sürmeli ile Suat Sevimli, kendilerini kurtaran ekiplere de teşekkür etti.
UMKE Bölge Sorumlusu Sinan Özgür, ihbarı aldıkları ilk andan itibaren ekiplerin bölgeye intikal ettiğini söyleyerek, "Dün saat 17.43 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar düştü. Erek Dağı'nda uçkun bitkisini toplamaya giden 2 vatandaşın mahsur kaldıkları bildirildi. AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE ekiplerimizin envanterinde olan dronla çıkış yapıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışması saat 23.40'a kadar sürdü. Mahsur kalan vatandaşların konumu dronun termal ve normal kamerasıyla tespit edildi. Mahsur kalarak yaralanan vatandaşlarımız güvenli şekilde kurtarılarak, ambulansa teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-06-07 15:19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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