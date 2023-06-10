Topladığı atık plastikleri satarak, öğrencisine tekerlekli sandalye aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Topladığı atık plastikleri satarak, öğrencisine tekerlekli sandalye aldı

DHA

Topladığı atık plastikleri satarak, öğrencisine tekerlekli sandalye aldı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, sınıf öğretmeni Zelal Ceberut, öğretmen arkadaşları ve öğrencileriyle, 1 yıl boyunca topladığı atık plastikleri satıp, 4 yıl önce mezun ettiği yürüme engelli öğrencisi Gülperi Gültekin'e (14) tekerlekli sandalye ve yürüteç aldı. 'Hayat bayram olsa' şarkısı eşliğinde, tekerlekli sandalyesiyle gezen Gültekin, yaşadığı mutluluğu ifade ederken, öğretmen Ceberut ise plastik ürünlerin çevreye verdiği zarara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için projeyi başlattıklarını söyledi.
Edremit ilçesinde 67 öğretmen ve 1400 öğrencisi bulunan Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu'nda sınıf öğretmeni olan Zelal Ceberut, çevre bilincini öğretmek amacıyla, öğrencilerden buldukları ya da kullandıkları plastik ürünleri okula getirmelerini istedi. Öğretmenlerin de desteğiyle öğrencilerin getirdiği plastik ürünler okulun deposunda biriktirildi. Öğretmenlerinden çevre duyarlılığı ve farkındalığı öğrenen öğrencilerin topladığı plastik ürünler, yaklaşık 1 yılda 700 kiloya ulaşınca, geri dönüşüm firmalarıyla görüşülüp 2 bin 500 liraya satıldı. Elde edilen parayla da aynı okuldan 4 yıl önce mezun olan engelli Gülperi Gültekin'e tekerlekli sandalye ve yürüteç alındı.
GÜLPERİ'NİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTILAR
Gülperi Gültekin, kendisi için alınan tekerlekli sandalyeyi, Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğretmeni Duygu Özfidan ile okula gelip teslim aldı. Öğretmeni Zelal Ceberut'tan tekerlekli sandalyesini alan Gülperi, öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte 'Hayat bayram olsa' şarkısını söyleyip, sandalyeyle okul bahçesini gezdi. Öğrencilerin alkışlarıyla anons edilen Gülperi, mutlu olduğunu ifade ederek, öğretmeni Zelal Ceberut başta olmak üzere, okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.
'PLASTİKLERİ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK'
Okul müdürü Selçuk Kalelioğlu, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla güzel bir sonuca ulaştıklarını belirtti. Öğretmen Zelal Ceberut ise "Projemizin amacı, plastikleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmak ve daha sonra da burada elde edilen gelirle de engelli bireylerimize tekerlekli sandalye almaktı. Projemiz, 1 yıldır devam ediyor. Aldığımız tekerlekli sandalye ve yürüteci, 4 yıl önce mezun ettiğim öğrencim Gülperi Gültekin'e armağan ettik. Okuldaki idareci, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Bulduğumuz bütün plastik kapları ve kapakları geri dönüşüme kazandırdık. Bunları topladık, daha sonra geri dönüşümcü işini yapan kişilere satıp, elde edilen gelirle tekerlekli sandalye ve yürüteç aldık. Gülperi, güle güle kullansın. Biz artık o kadar alıştık ki; çocuklar her gördüğü plastik ve kapakları çantalarına koyup okula getiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-06-10 10:45:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da pasajdaki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Van'da pasajdaki iş yerinde çıkan yangın kontrol ...
Van'da, husumetli 2 belediye işçisi birbirlerini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Van'da, husumetli 2 belediye işçisi birbirlerini ...
Van'da kavgada silahla birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü
YEREL HABERLER Van'da kavgada silahla birbirlerini vuran 2 belediye ...
Van Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde yol çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde yol ...
Van'da yılbaşından bu yana 6 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Van'da yılbaşından bu yana 6 bin sahipsiz hayvan ...
İnci kefalinin göç yolundaki en büyük çay kuruma noktasına geldi
YEREL HABERLER İnci kefalinin göç yolundaki en büyük çay kuruma ...
"Spor Van" yaz okulları törenle açıldı
YEREL HABERLER "Spor Van" yaz okulları törenle açıldı
Van'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması
YEREL HABERLER Van'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ...
Van'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldı
YEREL HABERLER Van'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye ...
Şahika Ercümen, depremde ölenler için Van Gölü'nün derinliklerine karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, depremde ölenler için Van Gölü'nün ...
Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli hakkında ...
Van Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Yönetim Merkezi kurdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Yönetim Merkezi ...
Özalp'ta bahar şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Özalp'ta bahar şenliği düzenlendi
Van'da geçen yıl kuruyan Tuz Gölü, yağışlarla yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Van'da geçen yıl kuruyan Tuz Gölü, yağışlarla yeniden ...
Van'da mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Van'da mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması ...
Van'da bahar şenliği etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da bahar şenliği etkinliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.