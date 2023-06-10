Topladığı atık plastikleri satarak, öğrencisine tekerlekli sandalye aldı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, sınıf öğretmeni Zelal Ceberut, öğretmen arkadaşları ve öğrencileriyle, 1 yıl boyunca topladığı atık plastikleri satıp, 4 yıl önce mezun ettiği yürüme engelli öğrencisi Gülperi Gültekin'e (14) tekerlekli sandalye ve yürüteç aldı. 'Hayat bayram olsa' şarkısı eşliğinde, tekerlekli sandalyesiyle gezen Gültekin, yaşadığı mutluluğu ifade ederken, öğretmen Ceberut ise plastik ürünlerin çevreye verdiği zarara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için projeyi başlattıklarını söyledi.

Edremit ilçesinde 67 öğretmen ve 1400 öğrencisi bulunan Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlk ve Ortaokulu'nda sınıf öğretmeni olan Zelal Ceberut, çevre bilincini öğretmek amacıyla, öğrencilerden buldukları ya da kullandıkları plastik ürünleri okula getirmelerini istedi. Öğretmenlerin de desteğiyle öğrencilerin getirdiği plastik ürünler okulun deposunda biriktirildi. Öğretmenlerinden çevre duyarlılığı ve farkındalığı öğrenen öğrencilerin topladığı plastik ürünler, yaklaşık 1 yılda 700 kiloya ulaşınca, geri dönüşüm firmalarıyla görüşülüp 2 bin 500 liraya satıldı. Elde edilen parayla da aynı okuldan 4 yıl önce mezun olan engelli Gülperi Gültekin'e tekerlekli sandalye ve yürüteç alındı.

GÜLPERİ'NİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTILAR

Gülperi Gültekin, kendisi için alınan tekerlekli sandalyeyi, Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğretmeni Duygu Özfidan ile okula gelip teslim aldı. Öğretmeni Zelal Ceberut'tan tekerlekli sandalyesini alan Gülperi, öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte 'Hayat bayram olsa' şarkısını söyleyip, sandalyeyle okul bahçesini gezdi. Öğrencilerin alkışlarıyla anons edilen Gülperi, mutlu olduğunu ifade ederek, öğretmeni Zelal Ceberut başta olmak üzere, okulun öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

'PLASTİKLERİ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK'

Okul müdürü Selçuk Kalelioğlu, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla güzel bir sonuca ulaştıklarını belirtti. Öğretmen Zelal Ceberut ise "Projemizin amacı, plastikleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmak ve daha sonra da burada elde edilen gelirle de engelli bireylerimize tekerlekli sandalye almaktı. Projemiz, 1 yıldır devam ediyor. Aldığımız tekerlekli sandalye ve yürüteci, 4 yıl önce mezun ettiğim öğrencim Gülperi Gültekin'e armağan ettik. Okuldaki idareci, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Bulduğumuz bütün plastik kapları ve kapakları geri dönüşüme kazandırdık. Bunları topladık, daha sonra geri dönüşümcü işini yapan kişilere satıp, elde edilen gelirle tekerlekli sandalye ve yürüteç aldık. Gülperi, güle güle kullansın. Biz artık o kadar alıştık ki; çocuklar her gördüğü plastik ve kapakları çantalarına koyup okula getiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-06-10 10:45:37



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