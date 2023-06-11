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Doğaseverlerden 3 bin rakımdaki buzul gölüne ziyaret

DHA

Doğaseverlerden 3 bin rakımdaki buzul gölüne ziyaret


Hakan SARI/ÇATAK,(Van)-(DHA)-VAN'ın Çatak ilçesinde bulunan ve  el değmemiş doğasıyla öne çıkan 3 bin rakımlı Kırabet Dağları'nda bulunan Fatma Hatun Buzul Gölü, doğaseverlere keyifli anlar yaşatıyor. Vadi Doğa Spor Kulübüne üye doğaseverler, kar suları ile oluşan doğa harikası gölü ziyaret edip, fotoğraf çektiriyor.
Çatak ilçesindeki 3 bin rakımlı Kırabet Dağları'nda bulunan Fatma Hatun Buzul Gölü, barındırdığı doğal güzelliklerle doğaseverleri cezbediyor. Vadi Doğa Spor Kulübüne üye 21 doğasever, araçlarla bir bölgeye kadar gittikten sonra, 2 saat süren bir yürüyüş gerçekleştidi. Doğaseverler, İsviçre'deki Alpleri aratmayan göl çevresinde gezip, piknik yaptıktan sonra gölün önünde hatıra fotoğraf çektirdi. 
Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, gölü geçen yıl bir çobanın kendilerine fotoğraf göndermesiyle keşfettiklerini ve ilk kez bu bölgeye tur düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl bir ekiple gelerek, göle çıkış rotasını belirledik. Bu yıl ise  21 kişilik bir ekiple buzul gölüne etkinlik düzenledik. Muazzam bir doğası var. Şu anda gölün üst kısmında kış, aşağı kısmında ise ilkbahar mevsimi yaşanıyor. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda nasıl İsviçre Alpleri'ne vatandaşlar gidiyorsa, buraya da gelmeleri için çaba göstereceğiz. Gölün koruma altına alınıp, turizme kazandırılması gerekiyor. Burası tam bir doğa harikası" dedi.
Göle 21 kişilik ekiple gelen doğasever İrem Şemin ise "Burası doğa harikası bir yer. Müthiş bir manzarası ve doğası var. İlk defa böyle güzel bir yere geliyorum. Yukarısı kış, göl bölgesi bahar mevsimi yaşıyor. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Yağmura yakalandık, ıslanmamak için burada mola verdik. Kar ve kaynak sularından beslenen bir buzul gölü. Herkesin gelip görmesi gereken doğa harikası bir yer" dedi.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Hakan SARI
2023-06-11 10:20:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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