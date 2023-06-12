Van'da, 'Magnum'lu aramada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 'torbacı'lara yönelik operasyonlarda, son 1 haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Magnum'un da kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyeti yürütülen şüpheli kişiler ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı, adresleri tespit edilenlere operasyonlar düzenlendi. 5-11 Haziran tarihleri arasındaki, narkotik dedektör köpeği Magnum'un da kullanıldığı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 50 kilo 500 gram esrar, 6 kilo 500 gram eroin ve 24 kilo skunk olmak üzere toplam 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-06-12 09:57:41



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