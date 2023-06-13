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'Van kedisi artık turizm objesi'

DHA

'Van kedisi artık turizm objesi'


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, kente gelenlerin görülecekler listesinin başında yer alıyor. Van kedileri, sevimli halleriyle ziyaretçilerini, bulundukları Van Kedi Villası'nda karşılıyor. Ziyaretçi sayısı hafta içi günlük yaklaşık 500, hafta sonları ise 2 bini aşan Van kedilerini 5 ayda 90 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin artık turizm objesi olduğunu ve çok büyük bir değer gördüğünü söyledi. 
Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van YYÜ  yerleşkesinde bulunan Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedisinin genetik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini korumak amacıyla, 1992 yılında kurulan Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yoğun ve titiz çalışma yapılıyor. Van kedisinin Van'a ait bir değer olduğu 2006 tarihinde tescil edilirken, merkezin kurulmasının ardından da kentin tanıtım yüzü olmaya başladı. Orjinal Van kedisi sayısının her geçen gün arttığı merkez, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Her yıl 3 kez gerçekleşen doğumlarda merkeze yeni üyeler katılıyor. Özellikle yavru Van kedileri gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. 
Van'a gelen herkesin gezilip görülebilecekler listesinde yer alan Van kedileri, hafta içi günlük ortalama 500, hafa sonu ise yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.  Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van'a gelen herkesin Van kedisini görmek istediğini söyledi. Van kedisinin artık turizm objesi olduğunu belirten ve sadece Van'da bulunan bir kedi türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:
"Van'a gelen herkes Van kedisini görmek istiyor. Bu en doğal hakları çünkü. Van kedisi sadece Van'da bulunan bir kedi türüdür. Yerleşik habitatı Van Gölü Havzası'dır. Bunun da en organizeli yeri Van Kedisi Araştırma Merkezi. Van'a gelen insanların Van kedisini ziyaret etme talepleri, bizi böyle bir şeyi karşılama zorunda bıraktı. Dolayısıyla insanlar bizi turizm kısmına itiyor. Biz de Van kedisinin tanıtımını yapmaktan ve duyarlılığı artırmak bizim de işimize geliyor. Turizm objesi Van kedileri çok büyük bir değer ve kabul görüyor. Biz de bu hayvanın neslinin devamı için toplumda duyarlılığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla Van kedisi Van'a gelen her turistin görmesi gereken bir merkez haline gelmiştir. Biz bu işi yapmaktan mutluyuz. Van'a gelen hem yerli hem yabancı turistte bunu görsün. Bütün turların mutlaka ziyaret sırasında Van Kedi Villası var.
'YAVRU KEDİLERİMİZE DE YOĞUN İLGİ VAR'
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin turizm anlamında büyük değer taşıdığını da anlatan Prof. Dr. Kaya, "Özellikle son yıllarda turizm olarak çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Hem yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar hem katıldığımız fuarlar ve tanıtım ile yapılan çalışmalar bu noktaya taşıdı. Hafta içi günlük 500 kişi hafta sonları ise günlük bin kişiye ulaşıyor. Yavru kedilerimize de yoğun ilgi var. Şu anda birinci parti doğumlar bitti onların yavruları 2,5 aylık olmaya başladı. İkinci parti doğumlarda 15-20 gün sonra başlayacak" diye konuştu
'İYİ Kİ DE GELMİŞİZ'
Tokat'tan Van'a gezmeye gelen Mualla Yücel, kedileri çok sevdiğini belirterek, "Van'a gelmişken Van kedilerini de görmek istedim. Her biri çok güzel. Van kedisinin de ayrı bir güzelliği var. İyi ki de gelmişiz" diye konuştu. Bursa'dan Van'a gezmeye gelen emekli öğretmen Süheyla Peker Van kedilerini çok güzel bulduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın Van kedisi vardı. Zaten dünyada da çok önemli olduğunu biliyorduk. Tam özellikli olarak kalması için buranın önemi de çok büyük. En azından geleceğe de ırk olarak kalması da önemli. Çok beğendim. Çok güzeller ve burada da gördüğüm kadarıyla çok temiz bakılıyorlar" dedi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-06-13 11:24:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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