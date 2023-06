'Van Gölü´ndeki çekilme en çok balıkçıları etkiliyor'

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün su seviyesi, son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle yaklaşık 2 metre düştü. Kıyılardaki çekilme nedeniyle tekneler karaya oturdu. 20 bini aşkın insanın geçimini inci kefali avcılığından karşıladığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Belki son yağışlarla birlikte insanlar, 'Van Gölü yükselir mi?' diye umutlandı. Fakat gölde ciddi bir yükseliş yok. 15 Temmuz sezon başlayacak. Liman girişlerini derinleştirmemiz ve teknelerin sağlıklı bir şekilde girip çıkmasına imkan tanımamız, acil bir çözüm bulmamız gerekiyor" dedi.

Van Gölü Havzası'nda son yıllarda kar yağışı ve ilkbahar yağmurlarının azalması birçok su kaynağını etkiledi. Bu durum, Van Gölü'nde de 2 metrelik bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl Van ve ilçelerinde tekneler karaya oturunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması yapmıştı. Bu yıl da yağışların yeterli olmadığı bölgede balıkçılar yeni sezonda aynı sorunla karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün su seviyesinin düştüğünü 1995'li yıllarda bin 650 metrenin üzerinde olan göl kodunun bugün bin 648 metrelerde olduğunu belirterek şöyle konuşu:

"Van Gölü'nde yaklaşık 2 metrelik bir düşüş söz konusu. Van Gölü'nün yüzey kotunun düşmesi sularının geri çekilmesi ilk başta balıkçılığı etkiliyor. Göl kıyısında bulunan barınakların birçoğu işlevsiz hale gelmeye başladı. Ve balıkçılar bu limanlara girip çıkmakta zorluk çekiyorlar. Bölgede 20 bini aşkın insan geçimini inci kefali avcılığından karşılıyor. Eğer biz gerekli altyapıyı sunamazsak bu insanların balıkçılığa devam etmesi her geçen gün zorlaşacak. Van Gölü kıyısındaki balıkçı limanlarını işler halde tutmamız lazım. Özellikle liman girişlerini derinleştirmemiz ve teknelerin limanlara sağlıklı bir şekilde girip çıkmasına imkan tanımamız lazım."

`YAĞIŞLARIN AZ, BUHARLAŞMANIN İSE FAZLA OLDUĞU AYLAR´

Son yağışların bölge halkını umutlandırdığını belirten Dr. Akkuş, "Belki son yağışlarla birlikte insanlar, 'Van Gölü yükselir mi?' diye umutlandı. Fakat limanlara geldiğimiz zaman bunu daha rahat görme şansımız var. Gölde ciddi bir yükseliş yok. Balıkçılar, 15 Temmuz´da başlayacak olan yeni sezonda belki de bu limanlardan çıkmakta zorluk yaşayacaklar. Buna acil bir çözüm bulmamız gerekiyor. 15 Temmuz tarihi sonrası Van'da balıkçılık başlıyor. Bu tarihlerde göl su seviyesinin en düşük olduğu aylar. Yağışların az, buharlaşmanın ise fazla olduğu aylar" diye konuştu.

`KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ, YENİ SEZONDA NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ´

Van Gölü'ne kıyısı olan Adır Mahallesi'nde 20 yıldır balıkçılık yapan 5 çocuk babası Murat Ayseli ise tüm geçim kaynağının balıkçılık olduğunu söyledi. Şu anda inci kefali için av yasağı olduğunu ve göle açılmadıklarını belirten Ayseli, geçen yıl göl seviyesinin oldukça düştüğünü ve balıkçı barınaklarından teknelerini çıkaramadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması yaptığını belirterek, "Fakat su seviyesi düşüyor. Bizi en çok endişelendiren ay temmuz ayı. Suların daha fazla çekildiği ay. Bizde giriş çıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Şu an kara kara düşünüyoruz. Yeni sezonda ne yapacağız, nasıl avlanmaya çıkacağız bilmiyoruz. Şu an birçok balıkçı bunu düşünüyor. Bundan 5 yıl önce böyle bir problem yoktu. Hatta sular yükseliyordu. Fakat şimdi balıkçılar sorun yaşıyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

