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Van'da evlat eyleme katılan anneden, oğluna 'teslim ol' çağrısı

DHA

Van'da evlat eyleme katılan anneden, oğluna 'teslim ol' çağrısı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 59'uncu haftada devam etti. Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert, "Benim oğlum 2005'ten beri kayıp. Onu bulmak için çok uğraştım. Ama, maalesef HDP eliyle terör örgütüne götürülmüş. Bu mücadeleyi çocuklarımız için veriyoruz. Burada bu mücadeleyi verirken, HDP bizi kınıyor, hatta tehdit ediyor. Yolda gören bazı kişiler bile laf atıyor. Bize diyorlar 'sizin ne işiniz var HDP'nin kapısında'. Oğlum, beni duyuyorsan çık gel devletine teslim ol" dedi.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.
HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK aleyhinde slogan attı.
Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert, "Oğlum 2005'ten beri kayıp. Onu bulmak için çok geldim gittim. Ama maalesef HDP eliyle terör örgütüne götürülmüş. Bu mücadeleyi çocuklarımız için veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken HDP bizi kınıyor, hatta tehdit ediyor. Yolda gören bazı kişiler bile laf atıyor. Bize diyorlar sizin ne işiniz var HDP'nin kapısında. Ama bizim geldiğimiz kapı belli. Bizim çocuklarımızı alan kapı burası ve ölümleri getiren kendileri. Oğlum beni duyuyorsan nerdeysen çık gel. Lütfen bir ses ver. Yaşıyorsan bir ses ver ne olur Yetiş. Biz bittik.Sen gelmeden bu kapıdan gitmem. Gel devletine teslim ol, devletimiz sana sahip çıkacak. Bak kaç genç geldi teslim oldu. Hepsi annenin kucağında. Senin sıkıntından benim gözlerim görmüyor."dedi.
Eyleme henüz 20 yaşındayken 8 yıl önce İstanbul'da gittiği ağabeyinin ziyaretinde dağa kaçırılan oğlu Sever için katılan Hınar Aycil ise, Kürtçe oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-06-15 13:23:06

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